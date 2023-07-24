إنطلاق عمليات تسجيل شركات العمرة السعودية الراغبة في التعاقد مع الوكالات الجزائرية

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية تسجيل شركات العمرة السعودية. الراغبة في التعاقد مع وكالات سياحية جزائرية. قصد تنظيم العملية لموسم 1445 هجري.

ودعا الديوان في بيان له، أصحاب شركات العمرة بالمملكة العربية السعودية الراغبة في التعاقد مع وكالات سياحية جزائرية. قصد تنظيم العملية لموسم 1445 هجري. للتسجيل أو تفعيل حساباتها عبر بوابة العمرة الجزائرية في الشق المتعلق بالوكيل السعودي وإدخال البيانات المطلوبة على الرابط: bawabetelomra.dz”.

كما حدّد الديوان فترة التسجيلات –حسب البيان– إنطلاقا من اليوم الإثنين 24 جويلية إلى غاية 31 أكتوبر القادم.