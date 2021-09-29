إنطلاق عمليات معاينة غرف التبريد الخاصة بالبطاطا

شرعت لجان التفتيش والمراقبة التابعة للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، في أولى عمليات معاينة غرف التبريد المخزنة لبطاطا الاستهلاك لموسم 2020/2021 على المستوى الوطني.

وأشرف على إطلاق هذه العملية، المدير العام للديوان بحر هذا الأسبوع من ولاية البويرة.

وحسب بيان للديوان، ستتبع هذه العملية، خرجات أخرى خلال الايام المقبلة، على أن تشمل كافة مخازن التبريد المتعاقدة مع مصالح الديوان عبر عدد من ولايات الوطن.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp