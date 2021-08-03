إنطلاق عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة في الإدماج المهني

ترأس صبيحة اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشباب والرياضة، وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، و وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية، جلسة عمل مشتركة لمتابعة عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة في الإدماج المهني (DAIP) و عقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات (PID) ، وذلك بحضور ممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري و وزارة المالية.

و تندرج هذه العملية ضمن إلتزامات السلطات العمومية من أجل التكفل العاجل و الفعلي بانشغالات الشباب المستفيدين من جهاز المساعدة في الإدماج المهني. هذه العملية من شأنها إعطاء نفس جديد للقطاع من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بعد تغطية لجزء كبير من العجز المسجل في الموارد البشرية.

و في هذا السياق أشاد وزير الشباب و الرياضة بمبادرة زميله، وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، الذي أبى على نفسه إلا التنقل إلى مقر دائرتنا الوزارية مرفوقا بممثلي الدوائر الوزارية من أجل معالجة هذا الملف و غلقه نهائيا.

وقد تخلل هذا الاجتماع مناقشة جل الاقتراحات و الحلول الخاصة بهذا الملف الحساس، و التي توجت بمجموعة من القرارات العملية و الإستعجالية من شأنها دفع وتيرة جديدة و تذليل كل العراقيل لتجسيد عملية إدماج بقية المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في قطاع الشباب والرياضة على المستوى الوطني.

في الأخير، أسدى وزير الشباب و الرياضة تعليمات صارمة للإطارات المعنيين بهذا الملف بوزارة الشباب و الرياضة، سواء مركزيا أو محليا، لإتمام عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة في الإدماج المهني في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021.

كما لفت عناية الإطارات المعنية أن التكفل بهذا الملف سيكون من بين مؤشرات تقييم الأداء.