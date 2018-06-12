إنطلاق عملية الإسكان الإلكتروني لحج 2018

إنطلقت أمس الإثنين عملية الإسكان الإلكتروني والتي تتيح للحجاج المسافرين رفقة الديوان الوطني للحج والعمرة من حجز غرفهم بمكة المكرمة.

وهي عملية التي تستمر إلى غاية 12 ساعة قبل موعد رحلات الطيران .

فبإنطلاق بيع تذاكر الحج أصبحت عملية الإسكان الإلكتروني متوفرة للحجاج المتنقلين مع الديوان الوطني للحج والعمرة.

حيث يتمكن الحاج بخطوات بسيطة إختيار مقر إقامته بمكة المكرمة، وكذا غرفته وحتى أصدقائه بالغرفة عبر بوابة الإسكان الإلكتروني.

وللإشارة فإن أول رحلة حج للبقاع المقدسة ستكون يوم 29 جويلية 2018.