إنطلاق عملية البيع لاقتناء كبش العيد

شهد اليوم الأول من افتتاح نقطة بيع الكباش بمؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء لبلدية بئر توتة بالعاصمة طوابير طويلة لمواطنين قدموا من كل النواحي من أجل اقتناء أضحية العيد.

وحسبما لاحظته “النهار” خلال زيارتها إلى مؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء فهناك طوابير طويلة اصطف من خلالها المواطنين في الصباح الباكر من أجل الظفر بأضحية. وانطلقت عملية البيع وسط تعزيزات أمنية مشددة لتنظيم العملية وتاطير المواطنين.

وقدم المواطنون من كل النواحي ما تسبب في توقف كلي لحركة المرور بالطريق الرابط بين بئر توتة وبابا علي وازدحام خانق في الطريق. وهو ما أجبر البعض على ركن سياراتهم بالطريق السريع بعيدا والمشي سيرا على الأقدام بسبب غلق الطريق المؤدي إلى المؤسسة من قبل مصالح الدرك الوطني.