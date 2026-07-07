إنطلاق عملية التسجيل في قرعة الحج يوم 8 جويلية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عن انطلاق التسجيلات للراغبين في الترشح للمشاركة في قرعة الحج لموسم 1448هـ/2027م، ابتداءً من يوم الأربعاء 08 جويلية 2026 وتمتد إلى غاية يوم الأحد 02 أوت 2026.

وحسب بيان للوزارة، يتعين على الراغبين في التسجيل، والذين يستوفون الشروط المذكورة في الملحق، أن يشرعوا في الإجراءات ذات الصلة مع الحرص على تقديم بيانات صحيحة ودقيقة.

ويتم التسجيل، عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل www.interieur.gov.dz بالنسبة للمواطنات والمواطنين الحائزين على جوازات سفر بيومترية، وهذا على مدار الساعة وخلال كامل أيام الأسبوع.

أو بالبلديات، لاسيما بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية. قصد استعلام إحدى الاستمارات الموضوعة تحت تصرفهم بالمكاتب المخصصة لهذه العملية، طيلة أيام وساعات العمل الأسبوعية.