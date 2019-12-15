إنطلاق عملية التسجيل لقرعة الحج لموسمي 2020 و2021

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إنطلاق عملية التسجيل لقرعة الحج لموسمي 1441 و1442 الموافق لـ 2020 و2021.

ومن المقرر أن تنطلق عملية التسجيل لقرعة الحج ابتداءً من اليوم 15 ديسمبر 2019.

وتضمن الإعلان شروط التسجيل في عملية القرعة التي جاءت كتالي:

ان يكون المسجل من جنسية جزائرية

حيازة جواز سفر بيومتري غير منتهي الصلاحية

عدم الحج خلال 7 سنوات الأخيرة

بلوغ 19 سنة كاملة يوم التسجيل

ملء إستمارة المعلومات الخاصة الموضوعة تحت تصرف المواطنين سواء شبكة الأنترنت أوبالبلدية

إجبارية المحرم للنساء البالغ سنهن اقل من 45 سنة، بينما المراة البالغ سنها أكثر من 45 سنة فيمكنها التسجيل مع محرم الشرعي أولوحدها

ويشترط على المراة الراغبة في التسجيل مع محرمها أن يسجل الإثنين معا عبر تطبيقية التسجيل.

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية www.interieur.gov.dz أومقر البلدية.

كما يشترط ان يقوم المحرم الشرعي للمرأة بالتسجيل أولا ثم تقوم بالتسجيل بعده، بحيث يتم إدخال رقم تسجيل المحرم ليظهر إسمه ولقبه.

وسيتم تأكيد البيانات والتسجيل وفي حالة تسجيلها لوحدها دون محرم فإنها ستفوز وحدها فقط.

ويرجى التأكد من إدخال جميع البيانات بصفة صحيحة ودقيقة قبل تأكيد التسجيل.