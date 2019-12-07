إنطلاق عملية التسجيل لقرعة موسمي حج 2020 و2021 يوم 11 ديسمبر 2019

خلص إجتماع المجلس الوزاري المجتمع اليوم إلى الاعلان عن تاريخ انطلاق عملية التسجيل لقرعة موسمي حج 2020 و2021 في عملية واحدة.

وتم تحديد يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 تاريخ انطلاق عملية التسجيل لقرعة لموسمي حج متتاليين 2020 و2021 في عملية واحدة

وخلال الاجتماع تم تحديد تاريخ إجراء قرعة الحج لموسمي 2020 و2021، يكون يوم السبت 25 جانفي 2020.

وأمر الوزير الاول بإعادة النظر في مخطط النقل الجوي لحجاج الجنوب ابتداء من موسم الحج المقبل 2020.

وذلك من خلال بإطلاق رحلات جوية مباشرة من مطارات أدرار وبشار وتمنراست وغرداية، فضلا عن مطار ورقلة المستعمل حاليا لهذا الغرض.

كما اعطى الوزير الاول تعليمات بتوسيع العملية إلى مطارات بسكرة و تندوف و الوادي وإليزي.

كما أشار بدوي إلى دراسة إمكانية اللجوء إلى نقل الحجاج عبر البحر ابتداء من موسم الحج لسنة 2021.

لاسيما وأن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV) ستتعزز شهر سبتمبر 2020 بباخرة جديدة قيد البناء حاليا.

وتم تكليف وزير الشؤون الدينية والاوقاف بالتنسيق مع وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والصحة بالقيام بالإجراءات الضرورية للحجاج

وهذا بغرض تحيين المعطيات المتعلقة بعدد السكان والعمل على الرفع من حصة بلادنا من عدد الحجاج.

وفي ذات السياق سيتم إعادة النظر في توزيع حصص الحجاج بين الوكالات السياحية من خلال تقييم الاداء للموسم الماضي

واسدى الوزير الاول تعليمات برفع حصة النادي السياحي الجزائري “Touring Club Algérie” إلى 4000 حاج.

وكذا رفع من حصة الديوان الوطني الجزائري للسياحة “ONAT” إلى 2000 حاج.

من جهة اخرى أمر الوزير الأول بإقصاء 3 وكالات سياحية خاصة، نظرا لإخلالها بتعهداتها التعاقدية.

وعدم وفائها بالتزاماتها بخصوص ضمان مستويات راقية من التكفل بحجاجنا الميامين.