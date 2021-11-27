إنطلاق عملية التصويت للإنتخابات البلدية والولائية عبر التراب الوطني

إنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”. كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

طالع أيضا

كما تم منذ قليل إعذطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479 وبتأطير لـ 1.228.580. وتحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

شرفي لمُؤطري الإنتخابات: حافظو على الأمانة.. النزاهة تبدأ من عندكم

من جهته دعا محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات، المؤطرين، للحفاظ على الأمانة، مشددا على أن النزاهة تبدأ من عندهم.

وأورد محمد شرفي في تصريحات صحفية، على هامش زيارته لمراكز إجراء الانتخابات المحلية، إن هذه الزيارة جاءت للوقوف على مدى جاهزيتها. وكذا الحديث مع المؤطرين للوقوف على الاستعدادات للانتخابات، وإعطاء التوجيهات اللازمة، بخصوص البروتوكول الصحي وكذا الإجراءات الجديدة.

وأكد شرفي، إن مؤطري الانتخابات، متشبعين بالاجراءات الموضوعة وحتى الاجراءات الجديدة، حيث أصبحت لديهم الخبرة الكافية لتأطير الانتخابات.

وأضاف شرفي، إن المؤطرين في الواجهة الأولى للحفاظ على الأمانة وهم واعيون بذلك. حيث شاركوا منذ الرئاسيات وأخذوا الخبرة وتشبعوا بروح الجزائر الجديدة.

مشيرا إلى أن هذه التحضيرات، تجعله مرتاحا لكي يكون الإقتراع في مستوى طموحات المواطن الجزائري.

ودعا شرفي المواطنين، للتوجه لصناديق الاقتراع قائلا: ” المنتخب الذي يخدمك هو الذي تختاره أنت. أما الذي يختاره غيرك، فلا تنتظر منه أن يخدمك”.

كما أكد شرفي، أن حرية اختيار الشعب لمن يتولاه، هو الدعم الحقيقي لسيادة الدول.

وفي الأخير، أورد شرفي، “أن الدولة الجزائرية نضجت، ولديها القدرة على تجاوز كل الصعاب. والحمد لله الجزائر الجديدة تبنى على الاختيار الحر للشعب لمن يولاه”.

كما أضاف: “بدأنا بإنتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان، وإن شاء الله سننتخب مجالس بلدية يسيرها الأحرار الذين يختارهم الشعب”.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp