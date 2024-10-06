إنطلاق عملية التصويت للإنتخابات الرئاسية التونسية

شرع المواطنون التونسيون في التوجه إلى مراكز الإقتراع صباح اليوم الأحد، لاختيار رئيس للجمهورية التونسية للسنوات الخمس القادمة.

وفتحت مراكز الإقتراع أبوابها صبيحة اليوم الاحد على الساعة الثامنة صباحا، ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بـ 9 ملايين و753 ألف و217 ، وتبلغ نسبة الإناث منهم 50.4 بالمائة. ونسبة الذكور 49.6 بالمائة. أما بالنسبة للناخبين الشباب أقل من 35 سنة فهم يمثلون 23.6 من العدد الإجمالي.

وجهّزت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 5013 مركز اقتراع في كامل تراب الجمهورية و 9669 مكتب.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية المترشحون العياشي زمال “رقم 1” وزهير المغزاوي “رقم 2” وقيس سعيّد “رقم 3”.

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية مساء غد الإثنين حسبما صرح به الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات محمد التليلي المنصري.