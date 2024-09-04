إنطلاق عملية التصويت للبدو الرحل والمناطق النائية بولايات الجنوب

إنطلقت صبيحة اليوم الأربعاء عملية التصويت للبدو الرحل وساكنة المناطق النائية بولايات جنوب الوطن.

وسيتمكن البدو الرحل وقاطني المناطق النائية بالإدلاء بأصواتهم عبر المكاتب المتنقلة الـ 134 بـ 51 بلدية موزعة على 16 ولاية. حيث أن عملية التصويت تكون ابتدءا من الساعة 08.00 سا. إلى غاية الساعة 19.00 سا وتتواصل إلى غاية 7 سبتمبر الجاري.