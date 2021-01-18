إنطلاق عملية التطعيم ضد كورونا لجميع سكان روسيا

إنطلقت اليوم الإثنين، عملية التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا، في روسيا، لجميع فئات السكان.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فإن التطعيم مجاني وليس إجباريا، ويمكن للمواطنين التطعيم بلقاح “سبوتنيك V” أو لقاح”إيبي فاك كورونا”.

هذا وكانت روسيا، قد شرعت في عملية التطعيم يوم 10 ديسمبر الماضي.

وشمل التطعيم، العاملين في القطاع الطبي والمجال التعليمي وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وفئات أخرى من السكان.

وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 13 جانفي الجاري، بالإنتقال إلى التطعيم الشامل.

وتملك روسيا الموارد الكافية، لتنفيذ التطعيم المجاني للسكان ضد فيروس كورونا.