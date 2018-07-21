إنطلاق عملية ” الصولد” لموسم الصيف اليوم في العاصمة 

إنطلقت اليوم السبت عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي عبر مختلف المراكزالتجارية الكبرى والمحلات بالعاصمة التي تستمر لغاية31 أوت القادم.

قامت اليوم العديد من محلات المراكز التجارية الكبرى، بتزينت الواجهات الزجاجية كأرديس والمركز التجاري بباب الزوار.

وغيرها من المحلات بشارع العربي بن مهيدي، وشارع ديدوش مراد، والأبيار، بلافتات تحمل إعلان تخفيضات تصل لغاية 50 بالمائة.

حيث أن العديد المحلات لم تشر الى مصطلح تخفيضات بواجهتها، بل اعتمدت اسلوب لافتات تبرزنسبة تخفيضات تتراوح بين20 الى 80بالمائة.

وأبرز ممثل مديرية التجارة بالجزائر أن القرار يضبط جملة من الإجراءات التي سيخضع بموجبها التاجر لشروط محددة.

أهمها الحصول على رخصة من مديرية التجارة الضرورية والتي تسمح للتاجر الإشهار بالسلع بوضع لافتة “تخفيض” على واجهة محله.

كما يتضمن القرار شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات.

وهذا في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية.