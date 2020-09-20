إنطلاق عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية اليوم

الوطني
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إنطلاق عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية اليوم
بقلم أمينة داودي

تنطلق اليوم الأحد عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية تحسبا لإجراء الإستفتاء حول تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر المقبل.

وسيشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، على العملية من بلديتي بومرداس والرويبة.

وسيكون إنطلاق هذه العملية تبعا لاستدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر.

وكان رئيس الجمهورية قد وقع مرسوما رئاسيا يتضمن إستدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الثلاثاء الفارط.

وتضمن المرسوم الرئاسي أيضا طبقا للمادة 14 من ذات القانون العضوي تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بداية من اليوم لمدة ثمانية أيام.


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