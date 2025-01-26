إنطلاق عملية المراقبة البعدية للإحصاء العام للفلاحة

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها، اليوم الأحد، انطلاق عملية المراقبة البعدية للإحصاء العام للفلاحة، التي تشكل خطوة أساسية بعد جمع البيانات أثناء الإحصاء الذي جرى ميدانيا خلال الفترة الممتدة من 19 ماي إلى 27 جويلية 2024 عبر كامل التراب الوطني.

وحسب بيان وزارة الفلاحة، فإن هذه العملية التي جند لها 300 عون إحصاء، إلى التحقق من جودة وموثوقية البيانات التي تم جمعها خلال الإحصاء العام للفلاحة الثالث من أجل تصحيح الأخطاء الواردة، وتقييم مدى تغطية الإحصاء لجميع المستثمرات الفلاحية

أوضح المصدر ذاته، أنه سيتم إجراء عملية المراقبة البعدية للإحصاء على عينة من المستثمرات الفلاحية التي تم إحصاؤها و/ أو لم يتم إحصاؤها، مما يستوجب القيام بزيارة ميدانية جديدة من طرف مراقبين لتأكيد أو تصحيح البيانات التي تم جمعها سابقا، قد تتعلق بالمساحة الزراعية المحاصيل الثروة الحيوانية المعدات الزراعية وغيرها.

كما تعتبر نتائج هذا التحقيق الميداني ضرورية لتحسين دقة الإحصاءات الزراعية وتعديل نتائج الإحصاء العام من أجل توجيه السياسات التنموية الخاصة بهذا القطاع الاستراتيجي. يضيف البيان.

وسيتم إجراء هذه العملية خلال مدة 15 يوما ابتداء من 26 جانفي 2025 ، عبر مسح حوالي 23 ألف مستثمرة موزعة على 100 بلدية على مستوى 28 ولاية ( أدرار، الأغواط أم البواقي باتنة، بجاية بسكرة بشار تامنغست ،تلمسان تيارت الجلفة سطيف، سكيكدة، قالمة المدية مستغانم معسكر ورقلة، البيض، بومرداس الطارف الوادي ميلة عين الدفلى تيميمون أولاد جلال، المغير والمنيعة).