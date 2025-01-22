إنطلاق عملية بيع تذاكر “الداربي” عبر منصة “ديجي تيكات”

انطلقت، أمسية اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مواجهة “الداربي” العاصمي التي ستجمع بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

وتندرج في إطار تسوية رزنامة الجولة السابعة من الرابطة المحترفة. وسيحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، يوم الجمعة المقبل.

وستتم عملية شراء تذاكر المقابلة، عن طريق نافذتين بلونين مختلفين. الأولى تحمل عبارة “شباك خاص بمشجعي اتحاد العاصمة” والأخرى تحمل عباراة “شباك خاص بمشجعي مولودية الجزائر”.