إنطلاق عملية بيع تذاكر مباراة إتحاد العاصمة أمام الفتح الرباطي

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الفريق أمام الفتح الرباطي المغربي برسم إياب الدور التصفوي الثاني المؤهل لدور مجموعات كأس الكنفدرالية.

وحسب بيان إدارة الإتحاد، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فقد تم طرح تذاكر المباراة للبيع عبر منصة تذكرتي.

يجدر الإشارة، ستلعب المواجهة بين الإتحاد والفتح الرباطي بملعب ميلود هدفي بوهران، يوم 30 سبتمبر بداية من الساعة 20.00 مساءً.