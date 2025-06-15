إنطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة ووفاق سطيف

انطلقت صباح اليوم الأحد، عملية بيع تذاكر مباراة فريق اتحاد العاصمة، ضد وفاق سطيف، والتي تدخل ضمن الجولة الـ29 من البطولة.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، بيان عبر صفحتها الرسمية، أعلملت من خلاله أنصار الفريق باشروع في بيع تذاكر المباراة.

كما أوضح مسؤولي النادي العاصمي، لانصار الفريق، بأن اقتناء تذاكر هذه المباراة، يتم عبر منصة “دي جي تيكيت”.

يذكر أن مباراة اتحاد العاصمة، والضيف وفاق سطيف، مقررة يوم غد الإثنين، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.