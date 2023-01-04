إنطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر أمام غانا عبر منصة “تذكرتي”
بقلم عزيز طالبي
إنطلقت عملية بيع تذاكر المباراة الودية المبرمجة بين المنتخب الوطني المحلي ونظيره منتخب غانا عبر منصة “تذكرتي”.
و شرعت لجنة تنظيم كأس إفريقيا للمحليين في تطبيق ذلك على أرض الواقع. عبر ذات المنصة التي ستكون مخصصة للتسجيل و اقتناء تذاكر المباريات. كما حدّدت السعر بـ 200 دينار جزائري.
و ستلعب المباراة الودية يوم السبت 7 جانفي على أرضية ميدان “نيلسون مانديلا” في براقي، و هي الأولى في تاريخ الملعب الجوهرة بالجزائر العاصمة.
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