إنطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الجزائر أمام غانا عبر منصة “تذكرتي”

إنطلقت عملية بيع تذاكر المباراة الودية المبرمجة بين المنتخب الوطني المحلي ونظيره منتخب غانا عبر منصة “تذكرتي”.

و شرعت لجنة تنظيم كأس إفريقيا للمحليين في تطبيق ذلك على أرض الواقع. عبر ذات المنصة التي ستكون مخصصة للتسجيل و اقتناء تذاكر المباريات. كما حدّدت السعر بـ 200 دينار جزائري.

و ستلعب المباراة الودية يوم السبت 7 جانفي على أرضية ميدان “نيلسون مانديلا” في براقي، و هي الأولى في تاريخ الملعب الجوهرة بالجزائر العاصمة.

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