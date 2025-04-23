إنطلاق عملية بيع تذاكر مباراة النادي الرياضي القسنطيني و نهضة بركان

إنطلقت أمسية اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، والتي ستجمع بين النادي الرياضي القسنطيني، أمام ضيفه نهضة بركان.

والتي سيحتضنها ملعب “الشهيد حملاوي”، بمدينة قسنطينة، يوم الأحد، بداية من الساعة الخامسة مساء.

و تم فتح منصة “ديجي تيكيت” أمام أنصار “السياسي” لإقتناء تذاكر المباراة لدعم زملاء القائد، براهيم ديب، لتدارك خسارة الذهاب برباعية نظيفة.

وستدوم عملية بيع التذاكر، لغاية منتصف يوم المباراة.

عملية إقتناء تذاكر اللقاء ستكون عبر الرابط التالي:

https://digiticket.dz

https://chahidhamlaoui.digiticket.dz