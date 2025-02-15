إنطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر

انطلقت اليوم عملية بيع التذاكر الخاصة بمواجهة الدور 16 من كأس الجمهورية بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائرعبر المنصة الرقمية “ديجي تيكت”.

وتم تخصيص شباكين إلكترونيين لفائدة الأنصار الراغبين في حضور اللقاء الكبير.

أين تم تخصيص شباك خاص بتذاكر أنصار شباب بلوزداد، وشباك آخر خاص بتذاكر أنصار مولودية الجزائر. علما أن التذاكر ستكون بلونين مختلفين.

سيجري اللقاء غدا الأحد، بملعب 5 جويلية الأولمبي. بداية من الساعة الثامنة مساء (20:00 سا).