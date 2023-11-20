إنطلاق عملية بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد ويانغ أفريكانز

أعلنت إدارة شباب بلوزداد عن إنطلاق عملية تداكر مباراة شباب بلوزداد أمام يانغ أفريكانز التنزالي عبر المنصة الرقمية تذكرتي.

وستجري المباراة بملعب 5 جويلية الأولمبي يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة الثامنة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا.

كما طالب المدرب ماركوس باكيتا من الجماهير الحضور بقوة إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي، المنتظر أن يمتلئ بأنصار الشباب، المتواجدين في فترة زاهية بعد الفوز الأخير أمام شبيبة القبائل.

وكشفت مصادر مقربة من إدارة لقب البطولة الموسم الماضي أن الجمهور البلوزدادي يحضر لـ “تيفو” عالمي سيبهر به العالم الرياضي مجددا، بعدما صنعه أنصار مولودية الجزائر من إنجاز.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt