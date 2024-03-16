إنطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة إتحاد العاصمة و وفاق سطيف

أعلن المركب الأولمبي محمد بوضياف، اليوم السبت، عن انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة إتحاد العاصمة و وفاق سطيف.

وحسب بيان ادارة مركب محمد بوضياف الأولمبي عبر صفحتها على “فيسبوك” فقد تم طرح تذاكر مباراة إتحاد العاصمة وضيفه وفاق سطيف، للبيع عبر المنصة الرقمية تذكرتي.

وتدخل هذه المباراة في اطار تسوية رزنامة الجولة الثامنة عشر من الرابطة المحترفة لكرة القدم، و المبرمجة سهرة يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري بداية من الساعة العاشرة ليلا 22:00سا