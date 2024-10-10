أعلن ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، اليوم الخميس، عن إنطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة شباب بلوزداد و مولودية البيض.

والتي تندرج في إطار مواجهات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة.

وحسب بيان ديوان المركب عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد إنطلقت عملية بيع تذاكر هذه المواجهة، عبر منصة “تذكرتي” الإلكترونية.

للإشارة، سيحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي هذه المواجهة، يوم السبت، بداية من الساعة السابعة مساء.