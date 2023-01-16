إنطلاق بيع تذاكر موسم الإصطياف.. وتوقع 68 ألف مقعد في الأسبوع

أكد المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، إنطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بموسم الإصطياف .

وخلال جلسة استماع للجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية و لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية بالمجلس الشعبي الوطني، قال المدير العام للجوية الجزائرية إن عملية الحجز وشراء التذاكر الخاصة بموسم الإصطياف “قد انطلقت” بما لا يقل عن 68.000 مقعد متوقع في الأسبوع.

وحسب الارقام المقدمة فان الموسم المقبل سيتميز بارتفاع ملحوظ في عدد المقاعد مقارنة بسنة 2019 اضافة الى برنامج 40.000 مقعد مخصصة للعمرة لا سيما خلال شهر رمضان عبر رحلات منتظمة من العاصمة و وهران و قسنطينة و ورقلة. يضيف ذات المتحدث.