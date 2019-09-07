إنطلاق عملية بيع تذاكر ودية الخضر أمام البنين

إنطلقت صبيحة اليوم السبت، بملعب “5 جويلية”، عملية بيع تذاكر المواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره البينيني.

وشهدت الساعات الأولى من إنطلاق عملية بيع التذاكر، إقبال ضعيف من الجماهير الجزائرية، على أكشاك ملعب “5 جويلية”.

وصرح مدير ملعب “5 جويلية”، حاج علي، لتلفزيون “النهار”، بخصوص عملية بيع التذاكر، والتحضيرات الخاصة بهذه المواجهة.

“خصصنا 50 ألف تذكرة لهذه المباراة، بسعر 500دج، ونحن في انتظار الجماهير، وكل الظروف مهيئة سواء خلال عملية بيع التذاكر، أو يوم المباراة”.

وأضاف “انطلقنا اليوم السبت على الساعة الثامنة صباحا، في بيع التذاكر، أين فتحنا 14 كشك، وستتواصل عملية البيع إلى غاية الساعة الـ18:00”.

وتابع بخصوص أرضية الملعب: “أرضية ملعب “5 جويلية” جاهزة لاحتضان هذه المباراة، بعد عملية الصيانة التي قمنا بها لعشب الملعب”.

وختم حاج علي: “نتمنى توافد الجماهير والعائلات الجزائرية بقوة، ونتمنى أن تكون المباراة عرس واحتفل كروي كبير، وتنتهي بفوز الخضر”.