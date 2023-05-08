إنطلاق عملية تحضير مواضيع إمتحان شهادة البكالوريا 2023

أشرف المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، مصطفى بن زمران، على عملية تحضير امتحان شهادة البكالوريا “دورة 2023” بالعاصمة.

العملية إنطلقت على مستوى فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة وذاك بدخول الفريق المكلف بتحضير وطبع المواضيع الحجر الكلي.

وأوضح مصطفى بن زمران أن الفريق المكلف بتحضير وطبع مواضيع شهادة البكالوريا المتكون من 131 إطارا “يدخل ابتداء من اليوم في الحجر الكلي وهو معزول عن العالم الخارجي طيلة 38 يوما كاملا”.

وأضاف المفتش العام بوزارة التربية الوطنية بأن هذه المهمة الوطنية النبيلة” لهذا الفريق في سبيل “إنجاح هذا الامتحان الوطني الهام.

كما إعتبر بن زمران أن ما يقدمه هذا الفريق يعد “دروسا في التضحية والواجب الوطني” من أجل ضمان “مصداقية الامتحان وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين”.

وأشار ذات المسؤول إلى أن الدولة “وفرت كل الظروف والامكانيات البشرية والمادية لضمان نجاح جميع العمليات التحضيرية والاجراءات التنظيمية لسير الامتحانات المدرسية الوطنية في ظروف حسنة وملائمة”.

وسيجتاز التلاميذ في الفترة ما بين 5 و 7 يونيو المقبل امتحان شهادة التعليم المتوسط ومن 11 إلى 15 جوان امتحان شهادة البكالوريا.