إنطلاق عملية ترحيل الأفارقة إلى بلدانهم من الوادي

إنطلقت في ساعة متأخرة من الليل السلطات المحلية في حملة لترحيل الأفارقة الماكثين في الموقف الطريقي بالقرب من سوق ليبيا، وتوجيههم على متن حافلات نحو تمنراست لاعادتهم لبلدانهم .

وتأتي هذه الحملة في إطار مواجهة الهجرة الغير شرعية وإنتشار اللاجئين الأفارقة بشكل لافت وكبير في الولاية وعدم التأقلم أوإيجاد مكان لإقامة مخيم لهم، وتداعيات الاحتجاجات الشعبية الرافضة لتواجد هم بوسط الأحياء والنسيج العمراني .

وكان في وقت سابق قد تم تخصيص مخيم بحي أول نوفمبر بعاصمة الولاية، لكن سكان الحي والأحياء المجاورة رفضوا تواجدهم بذات الحي .

وأشار مصدر للنهار، أن عملية الترحيل جاءت بطريقة سرية للغاية، وسخرت جميع الامكانيات البشرية والمادية لإنجاحها، واختيار وقت متأخر من الليل.

وتم تحويل أزيد من 6 حافلات ممتلئة عن اخرها، حتى يتسنى لهم تجميعهم وتحويلهم لوجهتهم .