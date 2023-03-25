قناة النهار إنطلاق عملية تسويق لحوم العجول المستوردة على مراحل بسعر تنافسي بقلم قناة النهار نشر في 25 مارس 2023 - 10:52 لحوم العجول المستوردة شارك غرِّد أرسل 110 0 إنطلاق عملية تسويق لحوم العجول المستوردة على مراحل بسعر تنافسي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kPlZt اقرأ أيضا بجاية : فتح طريق منعرجات خراطة قبل الصائفة المقبلة بعد 8 سنوات من الإنتظار قناة النهار 16 مارس المعهد الجزائري للبترول..خزان الكفاءات البشرية لقطاع الطاقة والمناجم قناة النهار 07 مارس غرداية : افتتاح أسواق توفر المواد الأساسية واسعة الإستهلاك بأسعار الجملة قناة النهار 17 مارس رجال صدقوا / الصحابي أبي بكر الصدّيق💪💪أوّل رجل في التاريخ يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام قناة النهار 23 مارس بعد أكثر من نصف قرن .. تلميذات متوسطة إبن خلدون يلتقين في بوسعادة قناة النهار 10 مارس Inspecteur كمال | EPISODE 01 | الحلقة 01 قناة النهار 23 مارس صادم جدّا.. توقيـف شخص يمارس طقوس الســحر و الشعوذة بمدينة وادي أرهيو قناة النهار 17 مارس الطارف : وفرة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وارتياح للمستهلكين قبيل رمضان قناة النهار 14 مارس مستغانم : الولاية تتهيأ لاستقبال شهر رمضان..فتح أسواق ومطاعم الرحمة قناة النهار 16 مارس رئـيـس الجمهـورية يستـقـبـل سفـيـر جـمهـوريـة بـولـنـدا إثر إنتهاء مهامه بالجزائر قناة النهار 07 مارس