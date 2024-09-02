إنطلاق عملية تصويت الناخبين والناخبات الجزائريين المقيمين بالخارج

إنطلقت صبيحة اليوم الإثنين عملية تصويت الناخبين والناخبات الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب رئيس الجمهورية ليوم 7 سبتمبر 2024.

عملية إنتخابات الجالية الوطنية بالخارج تشمل 865.490 ناخبا وتستمر خلال الفترة الممتدة من اليوم الإثنين إلى السبت 7 سبتمبر 2024. من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 19 مساء وفق التوقيت المحلي.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، عن إفتتاح مكاتب تصويت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بمناسبة الإنتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر. إبتداء من يوم غد الإثنين، وإلى غاية يوم السبت المقبل 7 سبتمبر.

وجاء في بيان للسلطة أنه و “طبقا لأحكام المادة 132 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المعدل والمتممـ والقرار المؤرخ في 10 أوت سنة 2024. المتضمن تقديم تاريخ إفتتاح الاقتراع لتصويت الناخبين الجزائريين المقيمين بالخارج. بمناسبة الإنتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024. فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن عن إفتتاح مكاتب التصويت ابتداء من تاريخ الإثنين 2 سبتمبر 2024 لإدلاء الناخبات والناخبين المقيمين بالخارج بأصواتهم”.

بالإضافة كذلك إلى أن العملية تتم عبر مكاتب التصويت التابعة لمراكز الإقتراع الموزعة عبر المراكز الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.

كما تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -يضيف البيان-، أن تصويت الناخبات والناخبين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب رئيس الجمهورية ليوم 7 سبتمبر 2024. يجري خلال الفترة الممتدة من الاثنين 2 إلى السبت 7 سبتمبر 2024. من الساعة الثامنة صباحاً إلى السابعة مساء وفقا للتوقيت المحلي.

كما تم بالمناسبة تحديد تواريخ افتتاح الاقتراع على مستوى مختلف مكاتب التصويت بالخارج. حيث تراوحت عملية التقديم ما بين 120 ساعة و24 ساعة.