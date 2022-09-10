قناة النهار إنطلاق عملية تكوين أساتذة اللغة الإنجليزية في الطور الإبتدائي بقلم قناة النهار نشر في 10 سبتمبر 2022 - 14:44 شارك غرِّد أرسل 8 0 إنطلاق عملية تكوين أساتذة اللغة الإنجليزية في الطور الإبتدائي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pVgxY اقرأ أيضا هكذا سيتم تعويض الفلاحين المتضررين من حـ ـرائق الغابات قناة النهار 22 أوت صريح جدا: هل تبيع الجزائريات مجوهراتهن لمساعدة أزواجهن ؟ قناة النهار 26 أوت الشيخ النوي: مجاهد ومعطوب حرب يذرف الدموع والسبب.. عرقلة مشروع إستثماري لإبنه من طرف الإدارة قناة النهار 01 سبتمبر مصلحة استعجالات تعمل 24/24 سا للحيوانات قناة النهار 22 أوت صريح جدا: هل يسمح الجزائريون لأبنائهم بالذهاب إلى الشواطئ بمفردهم ؟ قناة النهار 24 أوت نهاركم جديد/ "حلاقة العرائس".. مصدر ينتعش في موسم الإصطياف قناة النهار 25 أوت معرض الأدوات المدرسية بـ "صافاكس".. أورقة فارغة وتذمر واسع قناة النهار 03 سبتمبر باتنة: منصور العباسي.. قصة شاب فضل تربية الماعز في الريف على حياة المدينة قناة النهار 24 أوت صريح جدا: هل تستعمل الجزائريات كريمات الوقاية من الشمس ؟ قناة النهار 25 أوت لقاء خاص مع الممثلة الصاعدة "رميساء غزالي" في برنامج 360 قناة النهار 26 أوت