إنطلاق عملية تكوين أعضاء البعثة الجزائرية للحج

أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، البروفيسور الطاهر برايك، صباح اليوم السبت، على إعطاء إشارة انطلاق عملية تكوين أعضاء الفرق العاملة بمطارات الإقلاع إثنى عشرة المعتمدة لموسم الحج الجديد.

وحسب بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، أعطى المدير العام أيضا، إشارة الإطلاق الرسمي لعملية الإسكان الالكتروني. الذي سيمكّن الحجاج من حجز غرفهم بمكة المكرمة من خلال البوابة الجزائرية للحج وتطبيق “ركب الحجيج”.

وقد حضر اليوم إطارات من الديوان الوطني للحج والعمرة إلى جانب وسائل الإعلام العمومية والخاصة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن تحضيرات موسم حج 1446هـ/2025م، بهدف توفير أفضل الظروف لحجاجنا الميامين.