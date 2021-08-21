إنطلاق عملية تلقيح مستخدمي قطاع التربية بداية من يوم غد

سيشرع مستخدمي قطاع التربية بداية هذا الأحد بعملية التلقيح ضد وباء كورونا، وهذا تحسبا للدخول المدرسي المقرر يوم 21 سبتمبر. ومن إجل إنجاح العملية خصصت الوزارة 1433 وحدة للكشف والمتابعة بالمؤسسات التربوية، 41 مصلحة لطب العمل و16 مركزا طبيا اجتماعيا.

وجاء هذه العملية عقب توجيهات وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، خلال ترؤسه الاسبوع الماضي أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية. كما دعا الوزير إلى تنظيم هذه العملية بالتنسيق مع مديري الصحة على مستوى الولايات ووضع رزنامة يومية لكل مؤسسة تربوية.

كما نشرت وزارة التربية بروتوكول صحي جديد بخصوص الموسم الدراسي 2021- 2022 للحد من إنتشار كورونا وسط المؤسسات التربوية. وأيضا حفاظا على صحة التلاميذ مستخدمي قطاع التربية.