إنطلاق عملية توزيع أزيد من 182 ألف حقيبة مدرسية

أعطت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في محطتها الخامسة من زيارتها إلى ولاية سيدي بلعباس، إشارة انطلاق توزيع الحقيبة المدرسية بعنوان السنة الدراسية 2025-2026.

وحسب بيان للوزارة، قدرت حصة ولاية سيدي بلعباس بـ3600 حقيبة. حيث خصص قطاع التضامن الوطني للعملية عبر التراب الوطني ما يزيد عن 182 ألف حقيبة مدرسية لفائدة الأطفال المتمدرسين بالأطوار التعليمية الثلاثة. لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال حقيبة مكيفة حسب احتياجاتهم.

وأبرزت الوزيرة أن هذه العملية تندرج في إطار البرنامج الوطني التضامني تحضيرا للدخول المدرسي المقبل. وتعكس العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، للتلاميذ المتمدرسين.

كما تؤكد حرص وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على مرافقة العائلات المحتاجة وتقديم الدعم المتواصل لها. بالتنسيق المحكم بين المصالح المحلية لقطاع التضامن الوطني والسلطات المحلية.

وذكرت الوزيرة بأن قطاع التضامن الوطني كان قد استكمل عملية صب المنحة المدرسية الخاصة للموسم الدراسي 2025/2026 قبل شهر من الآن. مما مكن العائلات من استغلالها والاستفادة منها في وقتها.

كما أكدّت الوزيرة، بأن قطاع التضامن الوطني قد اتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة. لتجسيد هذه العملية التضامنية التي توليها السلطات العليا بالغ الأهمية. وذلك بالتنسيق المحكم مع القطاعات المتدخلة، وذلك من أجل تعزيز حقوق الفئات المستفيدة منها وتجسيدا لالتزامات الدولة تجاههم.