إنطلاق عملية توزيع 50 الف سكن من مختلف الصيغ

أشرف سهرة اليوم الأحد وزير السكن عبد الواحد تمار على إنطلاق عملية توزيع 50 ألف سكن من مختلف الصيغ عبر الوطن .

وشارك في عملية التوزيع كل من وزير الداخلية نورالدين بدوي ووزير المالية عبد الرحمان راوية إضافة إلى والي العاصمة عبد القادر زوخ، ووزيرة التضامن غنية إداليا .

كما تعتبر من اكبر العمليات توزيع السكنات عبر ولايات الجزائر على أن تكون هناك عمليات أخرى بعد العيد خاصة في المناسبات الوطنية و الدينية.

وللإشارة أن هناك 700 ألف وحدة سكنية طور الانجاز حسب تصريح وزير السكن تمار في حفل تسليم المفاتيح أقيم بقاعة متعددة الرياضات بالشراقة في العاصمة.