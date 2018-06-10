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إنطلاق عملية توزيع 50 الف سكن من مختلف الصيغ

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إنطلاق عملية توزيع 50 الف سكن من مختلف الصيغ
بقلم م. فيصل

أشرف سهرة اليوم الأحد وزير السكن عبد الواحد تمار على إنطلاق عملية توزيع 50 ألف سكن من مختلف الصيغ عبر الوطن .

وشارك في عملية التوزيع كل من وزير الداخلية نورالدين بدوي ووزير المالية عبد الرحمان راوية إضافة إلى والي العاصمة  عبد القادر زوخ، ووزيرة التضامن غنية إداليا  .

كما تعتبر من اكبر العمليات توزيع السكنات عبر ولايات الجزائر على أن تكون هناك عمليات أخرى بعد العيد خاصة في المناسبات الوطنية و الدينية.

وللإشارة أن هناك 700 ألف وحدة سكنية طور الانجاز حسب تصريح وزير السكن تمار في حفل تسليم المفاتيح أقيم بقاعة متعددة الرياضات بالشراقة في العاصمة.

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