إنطلاق عملية دفع منح إنتاج تكثير وتخزين بذور البطاطا

باشر الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم عملية دفع منح إنتاج تكثير وتخزين بذور البطاطا الموسمية شريحة 2019/2020.

وتعلم المديرية العامة للديوان، عبر بيان لها، المتعاملين المخزنين المعنيين الذين لم تستوفي ملفاتهم الشروط المطلوبة، للتقرب من المصالح المختصة بالديوان.

وذلك من أجل الشروع في إستكمال وتسوية ملفاتهم الإدارية العالقة وكذا إمضاء الاتفاقيات.

كما تدعوا المديرية العامة المتعاملين الذين إنتهت صلاحية إعتماداتهم، الخاصة بممارسة نشاط إنتاج شتائل البطاطا، إلى التقرب من المصالح المعنية.

وذلك قصد إيداع ملف تجديد إعتماداتهم وتقديمها على مستوى المصلحة المختصة بالديوان في أقرب الآجال.