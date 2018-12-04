إنطلاق عملية سبر الآراء لإختيار أفضل الرياضيين لسنة 2018

تُطلق وكالة الأنباء الجزائرية (واج) عملية سبر الآراء لاختيار أحسن الرياضيين (إناث و ذكور) الذين حققوا إنجازات خلال سنة 2018 التي تشرف على نهايتها.

وتستغل واج هذه المناسبة للوقوف على أهم إنجازات الرياضة الجزائرية التي حققها مجموع الفاعلين في هذا المجال, بمساهمة الصحافة الرياضية الوطنية التي ستقوم باختيار الرياضي الأكثر جدارة بهذا التتويج.

وسيتم التعرف على الرياضيين المتوجين إثر الانتهاء من عملية حساب الأصوات قبل تاريخ 15 ديسمبر الحالي.

وضمت القائمة المرشحة لجائزة أحسن رياضي في العام كل من عبد المليك حليلو في صنف ألعاب القوى، وسيد علي ميدون في كمال الأجسام، وآدم بوجملين من صنف المصارعة، بالإضافة إلى السباح الجزائري أسامة سحنون، وإلياس بوغام في صنف الحمل بالقوة.

أما في صنف السيدات، فنجد كل من مصارعة الكاراتي لمياء معطوب، والسباحة رانية حميدة نفسي، وأمينة مزيود بطلة إفريقيا في الشطرنج.