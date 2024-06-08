إنطلاق عملية سحب إستمارات التوقيعات الفردية للمترشحين للرئاسيات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن إنطلاق عملية سحب استمارات إكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024.

وحسب بيان لذات الهيئة، فإن عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح المترشحين، يكون من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الكائن بقصر الأمم، نادي الصنوبر، الجزائر، وذلك ابتداءا من تاريخ اليوم.

ويمكن للراغبين في الترشح أو من يمثلهم التقدم مباشرة إلى مقر السلطة المستقلة مرفقين بالوثائق الاثباتية التالية:

رسالة ابداء نية الترشح موجهة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وصل إيداع الكفالة. وصورة شمسية حديثة الفردية

ونسخة من بطاقة التعريف الوطني. وتفويض لفائدة ممثل الراغب في الترشح.

أو حجز موعد لسحب استمارات التوقيعات من خلال الولوج الى منصة خدمات السلطة المستقلة عبر الرابط الآتي:

https://rdv2024.ina-elections.dz

وتذكر السلطة المستقلة أنه على الراغبين في الترشح، إيداع كفالة تقدر بمائتين وخمسين ألف (250.000 دج) دينار جزائري، لدى

مصالح الخزينة العمومية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.