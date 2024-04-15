إنطلاق عملية سحب تذاكر السفر الخاصة بالحجاج 

باشر الحجيج الذين أسفرت عنهم قرعة الحج لموسم 2024 عملية سحب تذاكر السفر الخاصة بهم من أجل مغادرة أرض الوطن باتجاه البقاع المقدسة من مختلف مطارات الوطن التي تم اختيارها لذلك و هي مطار الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، بشار ، تيميمون والاغواط .

وحسب نائب مدير مطار مولاي أحمد مدغري بالأغواط السيد بدرالدين بعاج فإن العملية ستكون هذه السنة عبر البوابة الالكترونية الجزائرية للحج وكذلك عبر تطبيق ركب الحجيج والمتوفر مجانا عبر ماجر بلاي ستور وابل ستور بحيث يعتبر الوصل الذي يمنح للحاج كتذكرة سفر .

واضاف بعاج ان الاجراء الجديد سيتيح للحاج اختيار توقيت الرحلة و المقعد في الطائرة و كذلك سيجنب الحجيج الانتظار في طابور التسجيل يوم الرحلة كما سيسهل كثيرا من عمل الطواقم العاملة في المطارات من أجل تنظيم زوار بيت الله الحرام.