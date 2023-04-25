إنطلاق فروض الفصل الثالث عبر الأطوار الثلاث

انطلقت الفروض الأولى بالنسبة للطورين الأول والمتوسط عبر كل المؤسسات التربوية. في حين ستنطلق التقويمات في الطور الابتدائي بداية من الأسبوع القادم.

وسيتم خلال هذه الفترة إجراء “فرض كتابي محروس واحد في كل مادة تعليمية. وفي كل فصل وذلك وفق رزنامة حددت فيها تواريخ الفروض.

كما سيتم في تقويم التحصيل العلمي للتلاميذ، إعتماد “جملة من العناصر. من بينها إحتساب المراقبة المستمرة، وذلك حرصا على إضفاء المصداقية والموضوعية في تنقيط التلاميذ.

ويعتمد سلم التنقيط في المراقبة المستمرة على الإنضباط، والمواظبة وكذا نشاط التلميذ داخل القسم، إلى جانب احتساب الأعمال التطبيقية ،التي ينجزها التلميذ وأدائه اللغوي ومشاريعه البحثية وحبه للمطالعة.