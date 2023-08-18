إنطلاق فعاليات أسبوع التبادل الثقافي في بجاية

إنطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات أسبوع التبادل الثقافي لولايتي تيسمسيلت والمغير بدار الشباب في بلدية ايت اسماعيل بولاية بجاية.

وتأتي هذه التظاهرة الثقافية، تحت رعاية وزيـرة الثقافة والفنون الدكتورة “صُـورية مُولـوجي”. وبإشراف من السلطات المحلية لولاية بجاية.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، تستمر التظاهرة إلى غاية 21 أوت الجاري، حيث عكفت على تنظيمها محافظة المهرجان الثقافي المحلي للفنون والثقافات الشعبية.

وسيعيش من خلالها جمهور بجاية وعلى مدار أيام الأسبوع الثقافي أجواء ثقافية فنية لإكتشاف غنى وتنوع التراث الثقافي لكل من ولايتي المغير وتيسمسيلت.

وسطر المنظمون للتظاهرة برنامجاً ثرياً يتضمن معرضاً متنوعاً “تيسمسيلت عبر العصور” لإبراز تراث المنطقة والمواقع الأثرية والصناعات التقليدية. وإصدارات لكتاب محليين.

إضافة إلى معرض للفن التشكيلي ومعارض للألبسة، مع تقديم العادات والتقاليد التي تزخر بها الولايتين. مع تخصيص جانب من التظاهرة لفئة الأطفال من خلال إقامة عروض بهلوانية وفلكورية بالزرنة والمزود.وكذا محاضرات للتعريف بالولايتين وما تزخر به من تراث ثقافي.

الأسبوع الثقافي لولايتي تيسمسيلت والمغير ببجاية يندرج في إطار سياسة الوزارة التي ترعى مثل هذه الأسابيع الثقافية. بهدف تعزيز التبادل الثقافي والفني بين الولايات في سائر ربوع الوطن.

وكذا التعرف على الزخم الثقافي المادي و غير المادي التي تزخر به بلادنا. وتقريب روابط التواصل بين فناني ومثقفي مختلف ولايات التراب الوطني.