إنطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة حول إنتاج وتصدير المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية

تنطلق اليوم الأحد فعاليات الأبواب الوطنية المفتوحة لإنتاج وتصدير المنتجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية. المنظمة من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة من 29 إلى 31 جانفي.

حسبما أفاد به بيان للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن هذا الحدث الإقتصادي، سينظم على مستوى مقر الغرفة بالجزائر العاصمة. تحت شعار “جودة, ضمان, آفاق و تحديات”. بمشاركة جميع الفاعلين في مجال الصناعات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية.

كما يهدف المعرض المنظم تحت رعاية وزارة التجارة و ترقية الصادرات، للترويج للمنتجات الجزائرية القابلة للتصدير ودعمها. وكذا تشجيع الإنتاج الوطني بغرض الولوج للأسواق الخارجية.

كما سيتم خلال هذه الايام تنظيم ورشات تقنية منشطة من قبل خبراء ومختصين في مجال الصناعة الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية. مشيرا إلى أن الحدث سيكون مفتوحا للمواطنين لزيارة المعرض