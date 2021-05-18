إنطلاق فعاليات الأيام الإعلامية بالمدرسة الوطنية لتقني الطيران بالناحية العسكرية الأولى

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الأيام الإعلامية بالمدرسة الوطنية لتقني الطيران بالناحية العسكرية الأولى لفائدة الجمهور.

وذلك على مستوى مركز الإعلام الإقليمي بالبليدة، وبحضور السلطات المدنية والعسكرية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

وتندرج هذه الأيام الإعلامية في إطار التعريف بمهام المدرسة وتنظيمها باعتبارها صرحا تكوينيا وعلميا متخصصا في تكوين تقنيين في صيانة الطائرات.

وشهدت هذه الفعاليات إقبالا كبيرا للمواطنين على الورشات التي تضم عينات عن العتاد التقني.

كما كانت فرصة لفئة الشباب للتعرف على مختلف تخصصات المدرسة وشروط الالتحاق بها.