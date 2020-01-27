إنطلاق فعاليات البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو ببن عكنون

إنطلقت اليوم الإثنين فعاليات البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية “الشهيد بوجريو مسعود” ببن عكنون.

وتندرج هذه البطولة الوطنية ضمن البرنامج السنوي للنشاطات الرياضية العسكرية للموسم الرياضي 2019-2020.

كما تعرف البطولة مشاركة فرق تمثل مختلف النواحي العسكرية وقيادات القوات والمدارس العليا والتطبيقية، بالإضافة إلى الوحدات الكبرى، والتي ستتنافس في إختصاصي “البومسي والكيروغي”.

تجدر الإشارة إلى أن مختلف المنازلات حسب الفرق، تستمر حتى يوم الثلاثاء، لتختتم فعاليات هذه البطولة يوم الأربعاء بتوزيع الميداليات، الشهادات والكؤوس على الفائزين.