إنطلاق فعاليات الطبعة الـ14 لمهرجان أغنية الشعبي

أشرف وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، أمس الخميس، على افتتاح فعاليات الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الشعبي، حيث حملت هذه الطبعة اسم عميد أغنية الشعبي “الحاج محمد العنقى”.

وعرفت التظاهرة التي احتضنها قصر الثقافة “مفدي زكريا”، حضور كل من السيمحافظ المهرجان، “عبد القادر بن دعماش”. وشيوخ وفناني أغنية الشعبي الأصيلة. وبمشاركة 17 مترشحا متأهلا بينهم صوتين نسائيين تم اختيارهم بعد تنافس أزيد من 100 مترشح من مختلف ولايات الوطن في مرحلة التصفيات. إلى جانب قامات فنية متنوعة من مختلف المدارس الفنية، الأسرة الإعلامية والجمهور الذي أبى إلا أن يحضر هذه الطبعة المميزة.

وأشار وزير الثقافة والفنون، في كلمة له بالمناسبة، إلى أهمية الفن الشعبي في الحفاظ على التراث الثقافي الجزائري. مؤكداً على دور هذا المهرجان في إبراز الفن الشعبي كمرآة لوجدان الشعب الجزائري. حيث يعكس تاريخه، مقاومته، وأحلامه.

كما تحدث عن دور الأغنية الشعبية في التعبير عن مختلف جوانب الحياة الجزائرية من خلال الألحان والكلمات.

وأوضح الوزير أنَّ المهرجان يمثل جسرًا يربط بين الماضي والحاضر. ويسعى لاكتشاف مواهب جديدة، ويؤكد استمرار تحديث هذا الفن دون فقدان أصالته.

واختتم “زهير بللو” كلمته بإعلان افتتاح المهرجان، متمنيًا النجاح والتألق للفنانين المشاركين في سهرات المهرجان.

ومن جانبه، أكد محافظ المهرجان في كلمته على أهمية المهرجان في اكتشاف ودعم المواهب الشابة الجزائرية. مشيراً إلى ضرورة توفير التأطير والتوجيه والتكوين لهم.

كما أشار إلى أنَّ المهرجان يولي أهمية كبيرة للحفاظ على الذاكرة الثقافية للشعب الجزائري،. ويعزز الثقافة الوطنية بجذورها التقليدية، وذلك بفضل الدعم المستمر من السيد وزير الثقافة والفنون.

حيث أكد على ضرورة إحياء هذا التراث الفني والاعتناء به كجزء من الواجب الوطني.

وستعرف هذه التظاهرة، مشاركة أصوات فنية وازنة في طابع الشعبي على غرار الفنان “الشيخ عبد الرحمن القبي”. وكذا الشباب المتوجين في الطبعات السابقة، وذلك إلى غاية 23 مارس 2025.