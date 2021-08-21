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الوطني

إنطلاق فعاليات المسابقة العسكرية الدولية السينوتقنية بمشاركة دولية

بقلم نادية بن طاهر
إنطلاق فعاليات المسابقة العسكرية الدولية السينوتقنية بمشاركة دولية
الفرق المشاركة في المسابقة
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ستنطلق يوم غد الأحد، فعاليات المسابقة العسكرية الدولية السينوتقنية “الصديق الوفي”، بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد مسعود بوجريو ببن عكنون في الجزائر العاصمة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، ستدوم البطولة إلى غاية 30 أوت الجاري، وستعرف مشاركة، إلى جانب المنتخب الوطني العسكري الجزائري، أربعة منتخبات عسكرية وهي: منتخب روسيا الفيديرالية، بيلاروسيا، أوزبكستان وفيتنام.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974905
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