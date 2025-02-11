إنطلاق فعاليات صالون الغرب للإنتاج والتصدير بتلمسان

إنطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات صالون الغرب للإنتاج والتصدير “West Export”، في طبعته الثالثة، بولاية تلمسان، والذي سيدوم إلى غاية 13 فيفري 2025.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، أشرف والي الولاية على مراسم الافتتاح بحضور السلطات الأمنية والمحلية، والمتعاملون الاقتصاديون لجهة غرب الوطن.

ويهدف هذا الحدث الاقتصادي إلى تعزيز المنتجات الوطنية ودعم الصادرات خارج قطاع المحروقات.

كما يُعد سانحة لرجال الأعمال، الصناعيين والمصدرين الراغبين في توسيع ولوج منتوجاتهم نحو الأسواق العالمية.

وبالمناسبة، سيتم عرض المنتجات الوطنية المؤهلة للتصدير، وعقد لقاءات مباشرة مع متعاملين اقتصاديين ومؤسسات دعم التصدير. فضلا على تعزيز فرص الشراكة والاستثمار في مختلف القطاعات.

كما سيتم تنظيم ورشات وندوات حول دعم ترقية المنتوج الوطني، وكذا آليات التصدير والتجارة الخارجية.