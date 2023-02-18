إنطلاق فعاليات كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة بمصر غداً الأحد

تنطلق غداً الأحد، فعاليات منافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من تحت 20، والتي ستحتضنها مصر، بداية من 19 فيفري لغاية 11 مارس المقبل.

وسيشارك في المنافسة 12 منتخبا مقسمين على 3 مجموعات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة.

بالإضافة لأفضل منتخبان أصحاب المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي المنافسة.

وأسفرت قرعة كان تحت 20 سنة، عن وقوع المنتخبات التالية في المجموعات التالية:المجموعة الأولى والتي ضمت منتخبات : مصر والسنغال ونيجيريا والموزمبيق.

فيما المجموعة الثانية ضمت منتخبات: أوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو، أما المجموعة الثالثة ضمت منتخبات: تونس وجامبيا والبنين وزامبيا.

كما ستلعب مواجهة الإفتتاح بين المنتخب المصري، ضد نظيره الموزمبيقي، بداية من الساعة 17.00 مساءً بالتوقيت المحلي.