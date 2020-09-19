إنطلاق فعاليات لقاء تكتل المسار الجديد للمجتمع المدني حول مشروع تعديل الدستور

إنطلاق، اليوم السبت، فعاليات لقاء تكتل المسار الجديد للمجتمع المدني حول مشروع تعديل الدستور.

البادرة قام بها مجموعة من الشباب، تضمنت أكثر من 70 جمعية من مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى أساتذة جامعيين.

حيث استهل اللقاء أمس بتنظيم 5 ورشات لتبادل آراء بكل حرية ودون تسقيف لأي رأي على حساب آخر، للخروج بتوصيات في الناهية وتقدم لرئيس الجمهورية.

حيث أكد الناشط الجمعوي، عبد الوهاب بن جلول، خلال ناشط جمعوي أن “المبادرة كانت من فكرة من البعض فكان الانتصار وكان لقاء”.

وقال بن جلول أن “النداء كان من أجل الجزائرـ لقاء جمع بين نخب وشباب وجمعيات معا، دون خلفية سياسية”.

وأضاف بن جلول أن “المبادرة جاءت بعدما تخلت معظم الأحزاب السياسة عن قبعتهم السياسية”.

وقال بن جلول أن “الجزائر اليوم تتطلب إنخراط الجميع في بنائها وتشييدها”.