إنطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة

انطلقت فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمركز الدولي لتسلية الشباب بسيدي فرج بالجزائر العاصمة.

ويهدف المخيم إلى تعزيز المشاركة الفاعلة لهذه الفئة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وحسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للمجلس الأعلى للشباب، فإن “رئيس اللجنة الاجتماعية والتضامن ووقاية الشباب من الآفات الاجتماعية وحمايتهم بالمجلس الأعلى للشباب، مروان سرباح، أشرف مساء أمس الخميس. على افتتاح مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأكد سرباح أن هذا الحدث “يعكس التزام الدولة الجزائرية بدعم ومرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة”.

مبرزا “البرامج والسياسات الوطنية التي تهدف إلى تمكين هذه الفئة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية”.

وأضاف أن المخيم “يمثل فضاء للتفاعل وتبادل الخبرات وإبراز القدرات الإبداعية للشباب من ذوي الهمم”.

و قد تخلل فعاليات الافتتاح “تنظيم جلسة تفاعلية حول مكافحة المخدرات والوقاية منها. من تأطير إطار بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، السيد بدر الدين بادر”.

وشهدت الجلسة مشاركة مميزة من الشباب، بما يعكس وعيهم ورغبتهم في المساهمة في نشر ثقافة الوقاية داخل المجتمع.

وسيستمر المخيم، يومي الجمعة والسبت من خلال تقديم برامج وأنشطة متنوعة تهدف إلى صقل مهارات المشاركين وتثمين طاقاتهم.